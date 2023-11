Alertes à la bombe dans un lycée près de Grenoble : six mineurs placés en garde à vue

Six mineurs âgés de 14 à 17 ans scolarisés dans un lycée de l'Isère ont été placés en garde à vue mardi. Ils sont suspectés d'être les auteurs de six fausses alertes à la bombe entre le 6 et le 17 novembre. Ils ont été convoqués devant le juge des enfants le 19 décembre prochain.

C'est à chaque fois un coup de fil qui a semé la panique et engendré l'évacuation des 1400 élèves de l'établissement et la mobilisation des forces de l'ordre. Du 6 au 17 novembre, le lycée des Portes de l'Oisans de Vizille (Isère) a été la cible de fausses alertes à la bombe. "Pour chacune de ces alertes, il était fait usage du téléphone portable d'un élève, avec ou contre son gré. Un appel était émis à destination de la ligne principale du lycée et sans équivoque, une voix parfois robotisée annonçait l'explosion de l'établissement", a détaillé mardi Eric Vaillent, procureur de la République de Grenoble, dans un communiqué.

Après une minutieuse enquête, les enquêteurs de la gendarmerie sont parvenus à identifier les auteurs présumés de ces faits : six adolescents âgés de 14 à 17 ans et tous scolarisés dans ce même établissement. Tous ont été interpellés mardi et placés en gardes à vue.

Convoqués devant le juge des enfants

À l'issue de leur déferrement, les jeunes prévenus ont été convoqués devant le juge des enfants le 19 décembre prochain pour répondre du délit de "divulgation d'information fausse de sinistre de nature à provoquer l'intervention des secours" pour lequel ils risquent des peines de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. D'ici-là, ils sont dans l'interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres, et de poursuivre leur scolarité dans l’établissement. Ils doivent répondre à toute convocation de la protection judiciaire de la jeunesse et indemniser les victimes.

Un autre jeune prévenu de 14 ans, également scolarisé au lycée de Vizille, a déjà été interpellé pour deux autres alertes à la bombe le 7 novembre 2023. "Ayant assumé seul la responsabilité de ces deux alertes, il répondra de ses actes devant le tribunal le 9 janvier 2024", a précisé le procureur.

"Au total, douze alertes à la bombe ont touché cet établissement et sept jeunes gens confondus dans leurs agissements", a-t-il ajouté.