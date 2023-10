Alertes à la bombe : huit établissements scolaires évacués à Grenoble, un mineur de 12 ans interpellé

La plaisanterie agace au plus haut point. Ce jeudi matin, la ville de Grenoble a été victime de fausses alertes à la bombe dans huit établissements scolaires. Tous ont tous été fermés jusqu'à la levée de doute. "Ce sont vraiment des blagues de très très mauvais goût, qui suscitent la psychose chez certains et engendrent la mobilisation de nombreux moyens. Tout doit être vérifié. Huit établissements dans une matinée sur une ville, comme ça a été le cas ce matin à Grenoble, c'est énorme", insiste un policier, très irrité, sous couvert d'anonymat.

Si le phénomène remonte à la fin de l'année dernière, avec plusieurs événements aux alentours de janvier 2023, il connaît, depuis la rentrée scolaire, une hausse exponentielle. Selon les chiffres transmis ce jeudi à TF1info par l'Éducation nationale, il y a eu, entre le 4 septembre et le 5 octobre, 117 alertes et menaces dans les collèges et lycées, suivies à chaque fois de mise en sécurité, évacuation et levée de doute. De très nombreux départements sont touchés.