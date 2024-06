Un père et son fils originaires de Wuppertal ont tenté de faire chanter la famille de la légende allemande de la Formule 1. Les suspects risquent jusqu'à cinq ans de prison s'ils sont reconnus coupables. Victime d'un grave traumatisme crânien en décembre 2013, le septuple champion du monde est soigné à son domicile.

Un père et son fils ont été arrêtés ce lundi 24 juin pour tentative de chantage sur la famille de l'Allemand Michael Schumacher. Comme l'a indiqué le parquet de Wuppertal (ouest) dans un communiqué, le père âgé de 53 ans et son fils de 30 ans, tous les deux originaires de Wuppertal, ont affirmé à des collaborateurs de la famille de la légende de la Formule 1 être en possession de données qu'elle ne souhaiterait pas voir diffusées, selon le communiqué du parquet.

Pour empêcher la diffusion de ces données sur le "darknet" (la face cachée et opaque du web, ndlr), le duo avait réclamé des millions d'euros à la famille, a déclaré le parquet, comme le rapporte l'AFP, sans préciser de quelles données il s'agissait. Arrêtés mercredi dernier par la police sur le parking d'un supermarché près de Francfort, les deux hommes avaient fait des envois à la famille censés prouver leurs affirmations.

Depuis 2013, aucune information ne filtre sur Michael Schumacher

Depuis qu'il a été victime d'un grave traumatisme crânien après un accident de ski en décembre 2013 dans la station française de Méribel, le septuple champion du monde, actuellement âgé de 55 ans, est soigné à son domicile. Il a passé près de six mois dans un coma artificiel et quasiment aucune information n'a filtré depuis concernant son état de santé.

Le jour de l'arrestation des deux maitres-chanteurs présumés, mercredi 19 juin, huit lieux au total ont été perquisitionnés : leurs domiciles principaux, la résidence secondaire et le lieu de travail du père à Constance (sud), ainsi que d'autres endroits à Solingen (ouest). Plusieurs supports informatiques ont été saisis et sont actuellement évalués. Le père et le fils ont été présentés au tribunal de Wuppertal jeudi dernier pour être incarcérés. Ils risquent jusqu'à cinq ans de prison s'ils sont reconnus coupables.