Allier : deux morts et deux blessés graves dans un accident provoqué par le verglas sur une autoroute

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident provoqué par le verglas, dimanche matin sur l'autoroute A71, à hauteur de Vallon-en-Sully (Allier). Deux personnes ont été hospitalisées en urgence absolue, et deux autres ont été plus légèrement blessées.

Le verglas provoque un drame sur l'autoroute A71 dans l'Allier. Deux personnes sont décédées et deux autres ont été grièvement blessées dimanche matin dans un accident survenu dans le sens Paris-Clermont, à proximité de l'aire du Grand Meaulnes, près de Vallon-en-Sully, selon le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Sdis). Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées.

Selon les premiers éléments, l'accident impliquait un poids-lourd et deux véhicules dans ce secteur où le verglas rend les conditions de circulation très difficiles.

Plusieurs accidents provoqués par le verglas

Deux hélicoptères des secours du Puy-de-Dôme ont été envoyés sur place, ainsi que 11 engins et 27 pompiers.

Selon Bison Futé, la chaussée était temporairement glissante et les conditions de conduite difficiles sur l'A71, nécessitant un traitement.

Deux autres accidents ayant fait quatre blessés légers se sont également produits dimanche matin, dont un aussi sur l'A71, alors que les routes étaient verglacées sur l'ouest du département, selon les pompiers.