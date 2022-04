Le 'gothi' abusait de la faiblesse des gens : un gourou et son épouse mis en examen

"En recherche de spiritualité, une quinzaine de victimes avaient contacté via un blog en ligne, et ce, depuis 2015, un individu se présentant comme un "gothi", prêtre païen initié à la mythologie nordique, à la magie et à l'occultisme, afin de suivre son initiation", détaille le magistrat.

Les "règles", "imposées" par ce "maître" étaient ensuite "strictes, intrusives et dirigistes". Celles-ci ont eu "des conséquences psychiques et financières graves", selon le parquet. Les patrimoines étaient dilapidés pour la communauté, notamment pour "la location d'un château". Certains "disciples" ont abandonné leur vie professionnelle, se sont endettés et ont rompu avec leur entourage et leur mode de vie. Plusieurs ont été "totalement ruinés".