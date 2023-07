Disparition du petit Émile : en quoi consiste le nouveau dispositif de recherches ?

Les battues, "opérations menées avec un grand nombre de personnes", ont quant à elles été arrêtées depuis lundi soir. Le dispositif de recherche du petit garçon de deux ans et demi "se poursuit, mais sans l'aide des volontaires, des bénévoles", a indiqué Rémy Avon. Pendant deux jours, les recherches et les battues ont été menées dans un périmètre de 5 kilomètres autour du hameau du Haut-Vernet, mais en vain : "Au bout de 48 heures, l'enfant aurait dû être retrouvé dans ce périmètre," avait expliqué le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis, lundi en fin d'après-midi, en précisant cependant qu'"on n'arrête pas les recherches, on ne perd pas espoir".