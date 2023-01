Alpes-de-Haute-Provence : un mort après qu'une avalanche a emporté un groupe de skieurs

On ignore pour le moment si les six autres skieurs sont blessés ou non. Plus d'informations devraient être communiquées dans la journée. Sur Twitter dimanche, la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence avait alerté sur le risque de coulées de neige après les récentes chutes. "Le massif du Haut Verdon et de l'Ubaye sont placés en vigilance jaune avalanche de niveau 3 sur une échelle de 5 par @meteofrance au-dessus de 2000 m. Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence appelle à ne pas pratiquer le ski ou la randonnée hors-piste", avait-elle alors tweeté.