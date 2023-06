Alpes du sud : deux alpinistes français retrouvés morts sur le versant italien du massif du Viso

Macabre découverte dans les Alpes du sud. Les corps sans vie d’un guide de haute montagne et de sa cliente, de nationalité française, ont été retrouvés dimanche soir sur le versant italien du massif du Viso, au-dessus de Briançon, dans les Hautes-Alpes, ont rapporté lundi à l'AFP les secours en montagne. Les corps des deux alpinistes ont été découverts dans un couloir entre le col du Colonel et la pointe Gastaldi, selon le PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) de Briançon, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Selon le quotidien, le duo effectuait une partie de la traversée Berauhlt, une course d’alpinisme sur plusieurs jours, partant du col de la Traversette et qui termine par l’ascension du mont Viso, montagne italienne culminant à 3841 mètres d’altitude, proche de la vallée française du Queyras. Ils n'avaient plus donné de signe de vie à leur famille depuis jeudi soir, ont indiqué les secouristes français au journal.