"Je me suis dit qu'il allait m'achever" : un médecin septuagénaire violemment agressé à Nice

Mercredi, Jean-Yves Ollivier se rend chez un homme de 45 ans en arrêt maladie. Après avoir dialogué avec le salarié, le médecin lui explique qu'il estime que son arrêt de travail est injustifié. L'ouvrier se met alors à l'insulter et à le rouer de coups. "Il est devenu fou furieux, donc il s'est jeté sur moi, m'a tabassé, dieu merci j'ai pu m'enfuir en courant dans la rue, il m'a poursuivi comme un malade, j'ai eu très peur, je me suis dit 'il va m'achever'. Si je tombais, il m'assommait c'est sûr", raconte le médecin encore sous le choc.

Ses blessures lui ont valu sept points de suture au visage. Une photo prise après l'agression témoigne de la violence des coups, montrant son visage tuméfié sous l'œil, au niveau de la pommette. Il a également eu une plaie à la main et des contusions sur le corps. Il a déposé une plainte et informé l'Ordre des Médecins, selon Nice-Matin. Son agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue.