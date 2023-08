Alpes-Maritimes : une adolescente de 14 ans disparaît, un appel à témoins lancé

Les gendarmes azuréens mobilisés pour retrouver une jeune fille, disparue depuis le 24 août dernier. Ce mardi 29 août, les gendarmes des Alpes-Maritimes ont diffusé un appel à témoins afin de retrouver Loane D qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 août à Mandelieu-la-Napoule.

Âgée de 14 ans, la jeune fille mesure 1,70 m et a des cheveux châtains/blonds. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'une robe noire et d'un gilet blanc. Enfin, elle portait des baskets rouge et noire au moment de sa fugue. Selon les gendarmes, Loane serait partie volontairement "du camping au sein duquel elle était en vacances avec sa famille". Ces derniers ajoutant que la jeune fille "s'est rendue sur la commune de Cannes et serait toujours sur le secteur".

"On devait repartir vendredi. Jeudi soir, je lui ai confisqué son portable. Le lendemain matin, très tôt, je me suis rendu compte qu’elle n’était plus là", a témoigné son père auprès de nos confrères de Nice-Matin. "On ne dort plus, on est épuisés, parfois démoralisés. Tout ce que je veux, c’est la retrouver", a-t-il ajouté.