Alpes-Maritimes : une camionnette force un barrage de police, un passager migrant blessé par balle

Un migrant a été blessé par balle et son pronostic vital est engagé après avoir été touché par le tir d'un policier dans la nuit de mardi à mercredi 15 juin, d'après une source policière à l'AFP et à la presse locale. L'événement s'est produit lors d'une course-poursuite dans les Alpes-Maritimes, longue de 40 km entre Sospel et Nice, qui s'est terminée par le tir des forces de l'ordre.