Alpes-Maritimes : une femme termine aux urgences à cause d'une mygale cachée dans son oreille

En examinant la sexagénaire, l'infirmier découvre en effet l'animal dans son canal auditif. Et le sortir de là n'a pas été simple, puisque, selon nos confrères, le soignant s'y est pris à plusieurs reprises pour y parvenir.

De l'oreille, l'infirmier sort finalement une bête qui en aurait effrayé plus d'un puisqu'il s'agissait d'une Macrothele calpeiana plus connue sous le nom de mygale d’Andalousie. Celles-ci peuvent mesurer entre 2 et 4 centimètres et sont toxiques. Plusieurs ont été recensées en France, notamment dans le Sud.

Selon Nice matin, l'Antiboise s'en est bien sortie puisqu'elle n'a finalement eu qu'une otite aiguë et des antibiotiques.