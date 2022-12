Alpes : un skieur meurt dans une avalanche, troisième décès en une semaine

Ces avalanches consécutives sont dues à un manteau neigeux très instable, selon les secours. Les gardes ont lancé un message de vigilance : "Nous appelons les skieurs à la plus grande prudence, le manteau neigeux est actuellement propice aux avalanches".

Météo France a également fait état ce samedi 10 décembre d'un "fort risque de déclenchement d'avalanche par les skieurs" et recommandé "la plus grande prudence (...) pour la pratique des activités en montagne hors des pistes balisées et ouvertes".