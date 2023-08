VIDÉO - Alsace : ce que l'on sait de l'incendie qui a ravagé un gîte à Wintzenheim

Le centre d'accueil pour handicapés mentaux légers accueillait "un groupe d'adultes originaires de Nancy pour les vacances", selon la préfecture. Dix-sept d'entre eux ont pu être évacués, mais onze manquent à l'appel. Neuf corps sans vie ont été repérés par un drone, par recherche directe et par des chiens, a indiqué à l'AFP le lieutenant colonel Philippe Hauwiller, commandant de l'opération de secours. "On a localisé neuf corps et on en cherche encore deux", a-t-il précisé.

"Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de doutes : toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n'ont pas pu ressortir", a affirmé le secrétaire général de la préfecture sur place.

Les personnes manquantes sont un encadrant et dix adultes handicapés mentaux légers, qui se situaient à l'étage. Plus tôt dans la matinée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait assuré sur Twitter que "plusieurs victimes seraient à déplorer". Parmi les personnes évacuées, une est choquée, et une autre a été transportée vers les services de soins en urgence relative.