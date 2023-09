Le maire de Colmar accuse des écologistes d'avoir tué des poissons en colorant une rivière

"J’ai moi-même pu constater l’impact sur la faune aquatique de ce colorant qui a été dispersé en grande quantité et qui reste très visible plus de 24 heures après sa dispersion", affirme l'édile. Il joint à son post la photographie d'un poisson mort, supposément décédé à cause du produit déversé dans le cours d'eau. Eric Strautmann ajoute qu'un homme, "auteur des faits", a été "identifié" par la "Brigade verte" de la ville, une des équipes chargées de faire respecter les règles environnementales dans les villes rurales d'Alsace.