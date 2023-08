Incendie dans le gîte de Wintzenheim : les affaires sociales ouvrent une enquête administrative

"Il s'agit de savoir s'il y a eu des manquements, des fautes, sur le plan administratif", a également déclaré la ministre des Solidarités Aurore Bergé dans Le Parisien lundi, disant vouloir obtenir "des réponses" pour comprendre l'origine de ce "drame absolu". "Je souhaite aussi que l'on puisse lancer une mission plus générale sur la question des vacances adaptées pour nous permettre de poser des règles plus claires, plus strictes, sur les normes imposées, le public concerné, le taux d'encadrement ou encore les tarifs", en plus de cette "mission flash" de l'Igas, a ajouté la ministre.

Elle a annoncé des "moyens de contrôle accrus à la fois dans les Ehpad et dans les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap" en septembre, et rappelé qu'une augmentation des effectifs aurait lieu à la rentrée, "avec 200 personnes en tout".