Alsace : près de 250 kg de cocaïne découverts cachés dans des cartons de bananes

Des employés d'un entrepôt logistique de Colmar (Haut-Rhin) ont retrouvé 247 kilogrammes de cocaïne sur leur lieu de travail. La drogue était cachée... dans des de cartons de bananes.

La découverte en a surpris plus d'un. Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai, des employés d'un entrepôt logistique de Colmar ont retrouvé une importante quantité de cocaïne, cachée dans des cartons de bananes. Pas moins de 247 kilogrammes de poudre blanche, soit l'une des plus grosses saisies de cette drogue ces dernières années dans la région, selon la presse locale.

Un mouchard GPS également retrouvé

"Des paquets de cocaïne d'environ un kilo chacun ont été trouvés au milieu de bananes, dans 247 cartons d'un ensemble d'un peu plus de 300 cartons de ce type de fruits, répartis dans 18 palettes livrées", précise le procureur de la République de Colmar, Jean Richert.

Initialement compétent, le magistrat s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, chargée des infractions de grande complexité. Contacté, le parquet de la JIRS n'a pas souhaité communiquer.

Selon L'Alsace et Les Dernières Nouvelles d'Alsace, la cocaïne, dont la valeur marchande serait de plusieurs millions d'euros, aurait pu passer par l'Allemagne et être livrée à cet endroit à la suite d'une erreur d'aiguillage et de destinataire. Toujours selon ces quotidiens, un mouchard GPS aurait par ailleurs été trouvé dans la marchandise.