"Il n’est pas question que je baisse les yeux" : Nicolas Sarkozy réagit après sa condamnation dans l'affaire des écoutes

La sanction pour corruption et trafic d'influence à l'encontre de Nicolas Sarkozy, dans l'affaire des écoutes, a été confirmée en appel mercredi 17 mai. C'est une première pour un ancien président, avec une condamnation à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme à purger sous bracelet électronique. Fustigeant une décision "stupéfiante", son avocate, Jacqueline Laffont a immédiatement annoncé qu'elle allait "former un pourvoi en cassation", pourvoi qui est suspensif.

En attendant, l'ancien président a livré une première réaction dans la presse en accordant un entretien au Figaro. Nicolas Sarkozy a tout de go déclaré ne pas être "surpris" par cette condamnation. "J’ai tout de suite su qu’il s’agirait d’un combat de longue haleine pour faire triompher, non pas seulement ma cause, mais les principes essentiels de notre démocratie", a-t-il affirmé. Selon lui, ils ont été "foulés aux pieds" (...) "dans le seul but de construire à tout prix une culpabilité".