Angers : le "dangereux" fugitif mis en examen pour deux meurtres après son arrestation

Le détenu, au "profil criminologue dangereux", est soupçonné d'avoir donné la mort à une femme de 40 ans qu'il connaissait, puisque celle-ci lui avait déjà rendu visite au parloir. La victime, retrouvée le 22 juin à son domicile d'Angers, a été étranglée "à mains nues", selon le procureur. Le fugitif est également suspecté d'avoir tué un homme de 72 ans, ancien mécanicien de la commune et conseiller municipal, dont le corps a été découvert début juillet à Chailland, en Mayenne, et d'avoir dérobé son véhicule. Le 28 juin, toujours à Chailland, une femme de 26 ans avait été victime d'une tentative de strangulation à son domicile et sauvée grâce à l'intervention d'un tiers. L'homme est également mis en examen pour "une évasion, divers vols aggravés en récidive et une destruction par incendie de véhicule", a précisé le procureur.