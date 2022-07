Trois personnes tuées par arme blanche cette nuit dans le centre d'Angers, un suspect interpellé

Trois personnes, dont un mineur, ont été tuées par arme blanche en plein centre d'Angers, dans le Maine-et-Loire, dans la nuit de vendredi à samedi. Le parquet a précisé qu'un suspect avait été interpellé. En plus des trois victimes de 16, 18 et 20 ans, trois autres hommes auraient été blessés et ont été transportés vers le CHU le plus proche.

La Sûreté départementale du commissariat d’Angers a été saisie des investigations. Selon les propos du procureur d'Angers Eric Bouillard, les motifs de l'altercation ne sont pas connus. Il a également évoqué une intervention compliquée pour la police.