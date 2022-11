Annecy : un professeur jugé pour viols après une liaison avec une collégienne

Les auditions du professeur et de son élève ont dessiné "une relation qui pouvait donner l'impression d'un consentement", indique la procureure d'Annecy, Line Bonnet, mais celui-ci est "considéré comme nécessairement vicié" dans le cadre de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, votée quelques mois avant cette affaire.

"Sous l'empire de cette nouvelle loi, il y a viol dès lors que le mineur a moins de 15 ans et qu'il y a une différence d’âge de plus de 10 ans. La question du consentement ne se pose plus. Il y a une présomption de non-consentement", explique la magistrate.

Après avoir découvert les échanges de leur fille avec le professeur, les parents ont porté plainte en septembre 2021, ce qui a entraîné l’ouverture d'une information judiciaire. Incarcéré au début de l’enquête, l’accusé - qui reconnaît les faits - a depuis été remis en liberté sous contrôle judiciaire.