La justice française s'oppose à l'extradition de dix anciens militants italiens d'extrême gauche

Cette annonce a été accueillie par des manifestations de joie et d'émotion parmi les soutiens de ces huit hommes et deux femmes, aujourd'hui âgés de 61 à 78 ans. "C'est le triomphe du droit des droits, de l'humanité et de la justice contre la raison d'État", s'est réjouie Me Irène Terrel qui défend sept des dix individus. "J'avais peur (qu'Enzo Calvitti) finisse ses jours en prison", a réagi son avocat Me Jean-Louis Chalanset.

Pour rappel, après des mois de tractation, le président Emmanuel Macron avait décidé au printemps 2021 de favoriser la mise à exécution des demandes d'extradition des militants, renouvelées un an auparavant par l'Italie. Rome réclame ces six ex-membres des Brigades rouges et quatre anciens militants de groupes armés pour des faits de "terrorisme" lors des "années de plomb". Cette époque de violentes luttes sociales a été marquée par une surenchère entre ultradroite et ultragauche composées d'une myriade de groupuscules révolutionnaires.

"Plusieurs générations de jeunes ont été impliquées dans les mouvements armés" en Italie à partir des années 1970, "ça a été une période terrible", a souligné Me Antoine Comte, appelant de ses vœux une loi d'amnistie de l'autre côté des Alpes.