1,4 tonne de cocaïne ont été saisies le 22 mai par la Marine française sur un navire de pêche à environ 1000 kilomètres au sud-est de la Martinique. Quatre personnes originaires du Guyana et un Français ont été interpellés. Il s'agit de la "troisième saisie en trois semaines".

C'est "sur la base d'informations transmises par la National Crime Agency (NCA) britannique et l'agence anti-drogue américaine (DEA)", en association avec l'office anti-stupéfiants français (Ofast), que la Marine française a pu faire une nouvelle saisie de cocaïne, "la troisième en trois semaines" au large des Antilles.

Un navire de pêche sans pavillon

L'opération a été réalisée le 22 mai par l'équipage de la frégate Ventôse qui a intercepté un navire de pêche à environ 1000 km au sud-est de la Martinique, ont précisé ce vendredi les Forces armées aux Antilles (FAA) dans un communiqué. Après l'avoir détecté grâce à un avion Falcon 50 de la Marine nationale basé en Guyane, les militaires ont "procédé à l'arraisonnement du navire de pêche sans pavillon et à la saisie de 63 ballots et quatre pains de cocaïne, soit 1472 kg".

Quatre personnes originaires du Guyana et un Français ont été interpellés lors de cette saisie, a indiqué à l'AFP le parquet de Fort-de-France. Les cinq individus ont été remis le 26 mai à l'Ofast avec la marchandise, puis ont été présentés le 30 mai à un juge qui les a mis en examen et incarcérés, a détaillé le ministère public.

Lundi, les Forces armées aux Antilles (FAA) ont annoncé la saisie le 15 mai de 2,4 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche vénézuélien, à environ 1.500 km au nord-est des côtes martiniquaises.

Le trafic de stupéfiants est particulièrement intense dans l'arc Antilles-Guyane, les trafiquants cherchant à acheminer des quantités de plus en plus importantes depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe ou les États-Unis. Depuis le début de l'année, plus de 14 tonnes de produits stupéfiants ont déjà été saisies par les forces armées aux Antilles, contre 11 tonnes pour l'ensemble de l'année 2023. Selon les autorités, seule une petite partie de la drogue en circulation est interceptée.