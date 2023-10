Antisémitisme : plus de 70 étoiles de David taguées à Paris et en Seine-Saint-Denis en 72 heures

Face à ces actes antisémites, les réactions ne se sont pas fait attendre. "La République sera toujours plus forte ! Je condamne avec fermeté ces actes racistes et antisémites. Les coupables doivent être arrêtés et jugés avec la plus grande sévérité" a réagi sur le réseau social X Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen, après avoir été alerté de la présence d'étoiles de David déposées au pochoir sur les murs de la maison d'un habitant du quartier Debain.

"Effroi ce matin. L'antisémitisme plaqué dans nos rues à #paris14 comme aux heures les plus sombres. Il faut que ces auteurs soient retrouvés et condamnés. Les services de la ville sont mobilisés. La Police également ainsi que le Parquet", a par ailleurs écrit sur X Carine Petit, maire du 14e arrondissement.

Invité ce mardi matin sur LCI, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports de France, a indiqué être "extrêmement choqué par ces images révoltantes, à vomir, qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire". Et d'ajouter : "On sait ce qu'est l'étoile de David : le pire de l'horreur, de la discrimination, de la mort. Et donc on ne peut pas laisser passer le moindre acte, et a fortiori quand il semble que ces actes se répètent ou puissent être organisés avec un pochoir qui a fait l'objet de ces étoiles multiples en banlieue parisienne et à Paris". "Que ce soit un individu, plusieurs individus, une organisation ou pas, c'est inacceptable, révoltant, honteux et abject", a-t-il ajouté.