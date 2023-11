Tags d'étoiles de David à Paris : la France condamne une "ingérence numérique russe"

Le 31 octobre, plusieurs dizaines d'étoiles de David bleues apposées au pochoir avaient été découvertes sur des façades d'immeubles du XIVe arrondissement de Paris, ainsi qu'à d'autres endroits de la capitale et de sa banlieue. Un juge d'instruction a été désigné mardi pour identifier les auteurs des tags et comprendre leurs intentions, la piste d'une commande venue de l'étranger n'étant "pas exclue" à ce stade, selon un communiqué de la procureure de Paris, Laure Beccuau, selon qui ce marquage pourrait avoir "été réalisé à la demande expresse d'une personne demeurant à l'étranger".

L'homme et la femme soupçonnés dans cette affaire ont quitté la France dès le 31 octobre après-midi, selon le parquet. Les investigations ont néanmoins permis de rapprocher cette d'enquête d'une autre, portant sur des faits commis quatre jours auparavant : le 27 octobre, un homme et une femme nés en Moldavie ont été interpellés dans le Xe arrondissement de Paris. Un riverain les avait vus taguer une étoile bleue au pochoir, effacée le jour-même. Ils avaient déclaré avoir agi sur la commande d'un tiers et contre rémunération, ce qu'attestait une conversation en russe dans leur téléphone, selon les autorités judiciaires.