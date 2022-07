Antonio Ferrara : le "roi de la belle" libéré de prison

Après sa grande évasion, il a peaufiné une image de voyou sympathique, victime, assure son avocat Amar Bouaou, d'une réputation trop grande pour lui. Cette image lui a permis de sortir avant la fin de sa peine. Il aurait fait preuve d'un "comportement exemplaire", a souligné son avocat, évoquant "un changement de cap".

Aujourd'hui, il est sorti "vers 10 heures" de la prison de Réau (Seine-et-Marne), a ajouté son avocat, confirmant une information d'Europe 1 et du JDD. "C'est un soulagement pour lui et l'ensemble de ses proches après une très très longue période de détention", a souligné Me Bouaou. Antonio Ferrara, qui s'apprêtait en début d'après-midi "à rejoindre sa femme" selon son conseil, "aspire désormais à vivre une vie normale" en France, avec sa compagne et ses deux jeunes enfants nés lorsqu'il était en détention.

Une source judiciaire, qui a confirmé l'information de sa sortie, a précisé que l'ex-braqueur ferait l'objet d'un suivi post-peine pendant deux ans, au cours duquel il devra notamment prévenir en cas de changement d'adresse ou de déplacement de plus de 15 jours ou à l'étranger. Il devra aussi s'abstenir d'entrer en contact avec les parties civiles.