Violences conjugales : les victimes peuvent désormais porter plainte dans 20 hôpitaux franciliens

Une aide considérable pour les victimes dans les moments les plus difficiles. Les autorités, parmi lesquelles Nicolas Revel, directeur général de l’AP-HP, Laurent Nuñez, préfet de police de la ville de Paris, et Laure Beccuau, procureur de la ville de Paris, ont signé le mercredi 4 octobre 2023 une convention permettant aux victimes de violences conjugales de déposer plainte directement au sein des services d’accueil des urgences de vingt hôpitaux de l’AP-HP.

"Cette convention vise à l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement médical, social et juridique des victimes, et favorise la détection dans les établissements de santé des situations de violences et leur signalement. Le dépôt de plainte est ainsi facilité", précise la préfecture de police de Paris, qui a fait cette annonce mercredi soir dans un communiqué.