Apologie du terrorisme : un imam du Gard condamné à huit mois de prison avec sursis

Il avait été interpellé dans la nuit de lundi à mardi avant d'être placé en détention provisoire mercredi en attendant sa comparution immédiate. Ce jeudi, l'imam de la mosquée Al Mouhsinine de Beaucaire (Gard) a été condamné à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nîmes pour "apologie du terrorisme" et "provocation à la haine ou à la violence", en lien avec le conflit israélo-palestinien. Il a également été interdit d'exercer pendant un an, et condamné à une peine d'inéligibilité d'un an.

Le prévenu âgé de 32 ans, père de quatre enfants, de nationalité franco-marocaine, était poursuivi pour avoir publié le 12 octobre sur Facebook des propos issus d'un hadith (parole attribuée à Mahomet et consignée dans la tradition islamique NDLR), en l'espèce : "Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux de sorte que la pierre dira : ô musulman ! Voici un juif caché derrière moi. Viens le tuer".