Paris : deux hommes qui criaient vouloir "tout faire sauter" arrêtés à la gare Montparnasse

Ils affirmaient vouloir "tout faire sauter autour d'eux" : deux hommes SDF ont été interpellés ce vendredi matin peu avant 8h à la gare Montparnasse, à Paris, après avoir proféré des menaces, selon des informations de TF1info, confirmant celles du Figaro. Les policiers ont découvert dans les sacs des deux suspects neuf bouteilles de gaz "inoffensives", c'est-à-dire sans système de mise à feu, et de type réchaud de camping.

Selon le parquet de Paris, les deux individus, âgés de 51 et 29 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue pour "apologie du terrorisme". Le premier, de nationalité française, est inconnu des services de police. Il aurait une santé mentale fragile et il a pu être alcoolisé au moment des faits. C'est lui qui a crié vouloir se faire exploser. Le second individu, de nationalité libyenne, n'est, de son côté, connu que pour des infractions à la législation sur les étrangers.