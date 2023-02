Après l'accident de Pierre Palmade, le préfet de Seine-et-Marne durcit les sanctions pour les délits routiers

L'accident de la route de Pierre Palmade au sud de la Seine-et-Marne survenu le 10 février "n'a fait que renforcer" son choix. Le préfet du département Lionel Beffre a décidé, ce jeudi 23 février, de durcir les sanctions pour les délits routiers liés à l'alcool et aux excès de vitesse en modifiant le barème des suspensions administratives de permis de conduire.

"Ce nouveau barème aggrave la durée des suspensions de permis de conduire pour les infractions et délits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et d'excès de vitesse", a-t-il indiqué dans un communiqué. Il a justifié ce nouveau barème par "la dégradation de la sécurité routière en 2022 et en ce début d'année 2023".