Après l'appel à témoins, Zakir, 2 ans, et son père ont été retrouvés

Plus d'une semaine que la famille était sans nouvelle du garçonnet. Ce vendredi, le procureur de la République d'Amiens avait lancé dans la matinée un appel à témoins pour tenter de retrouver Zakir G., 2 ans. Quelques heures plus tard, le père et l'enfant ont été retrouvés à Marseille dans un appartement.

Le commissariat de police d'Amiens avait ouvert une enquête pour "soustraction de mineur par ascendant" à la suite de la disparition, le jeudi 20 janvier, de l'enfant en compagnie de son père âgé de 32 ans. "Le mis en cause ne disposait pas d'un droit d'hébergement sur son fils. Il est défavorablement connu des services de la justice et a été condamné à plusieurs reprises pour différents délits. Il a déjà été incarcéré", avait précisé le magistrat.