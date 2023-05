Après l'attentat de Djerba, Gérald Darmanin renforce la sécurité des lieux de culte juifs

Un climat tendu. Deux jours après l'attentat meurtrier de la synagogue de Djerba (Tunisie), qui a fait cinq morts, mardi, le gouvernement français veut renforcer son dispositif de sécurité des rassemblements et des lieux de culte juifs. Dans un télégramme daté de jeudi 11 mai, le ministre de l'Intérieur insiste sur le "niveau très élevé de la menace terroriste qui pèse sur le pays ainsi que sur le regain de tension observé au niveau international et l'attentat meurtrier contre la synagogue de Djerba". Plus particulièrement, il attire l'attention des responsables des forces de l'ordre sur la fête juive de Chavouot du 25 au 27 mai.