Après la mort d'un homme pris à partie, cinq personnes mises en examen à Nice

Le parquet de Nice avait ouvert une information judiciaire après le décès d'un homme de 39 ans, soupçonné de cambriolage et violemment pris à partie à l'Escarène, une commune de 2500 habitants à une vingtaine de kilomètres de Nice. Les faits se sont déroulés le 12 octobre. D'après Nice-Matin, la victime aurait été frappée par plusieurs habitants, certains ayant lâché un chien sur elle. C'est sa compagne, selon le témoignage recueilli par le quotidien, qui l'a retrouvé peu après, "sans chaussures et les vêtements déchirés". Pris en charge par les services de secours, l'homme est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Nice des suites de ses blessures.