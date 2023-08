Après le saccage du tribunal d'Aurillac, Dupond-Moretti dénonce des "crétins décérébrés"

Ce lundi, Éric Dupond-Moretti s'est rendu sur place. "C'est un spectacle de désolation, on a dégradé le lieu d'accueil du justiciable", se désole le ministre de la Justice, qui évoque une facture s'élevant à "250.000 euros". "J'ai exprimé des mots de soutien au personnel de cette juridiction. Ils ont les larmes aux yeux, ils sont attachés à leur tribunal", continue l'ancien avocat, qui dit mener "un combat permanent pour améliorer les conditions de la justice sur le plan budgétaire et numérique". "Des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. J'espère que les auteurs de cette insupportable dégradation seront arrêtés, qu'ils seront châtiés pour les exactions qu'ils ont commises et qu'ils devront mettre la main à la poche", ajoute-t-il, selon des propos glanés sur place par notre journaliste.