Ardèche : cinq ans de prison pour le pilote d'avion qui avait jeté sa cargaison de drogue en plein vol

En voyant le Rafale dans le ciel poursuivre ce petit avion, les témoins ont été stupéfaits. Cette chasse dans les airs avait pour objet d'interpeller le pilote d'un avion qui venait de larguer des colis dans la nature, colis contenant de la drogue. Le suspect, de nationalité polonaise, qui avait été interpellé après avoir atterri à l'aérodrome de Lanas (Ardèche), a été jugé en comparution immédiate jeudi devant le tribunal correctionnel de Privas (Ardèche).

Le prévenu, connu de la justice française pour des infractions liées aux stupéfiants, a été condamné à "5 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national", a tweeté jeudi Cécile Deprade, la procureure de Privas. Le mis en cause a été ensuite placé en détention. Il a la possibilité de former appel dans les 10 jours.