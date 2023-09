Ardèche : il fait réparer son ordinateur plein d'images pédopornographiques, l'informaticien le dénonce

Dans cette commune de moins de 1700 habitants située entre Montélimar (Drôme) et Orange (Vaucluse), la nouvelle s'est répandue comme une trainée de poudre, mercredi 27 septembre, suscitant par la même occasion de vives inquiétudes chez les parents. Ce jour-là, à Saint-Just-d'Ardèche, un homme de 44 ans a été interpellé par les gendarmes avant d'être placé en garde à vue et déféré au parquet.

Quelques semaines plus tôt, un réparateur informatique avait découvert dans son ordinateur des milliers d'images pédopornographiques et avaient alerté les forces de l'ordre, a appris TF1info d'une source proche du dossier, confirmant les informations de France Bleu. Ses appareils électroniques ont été saisis et son domicile perquisitionné.

Outre ces images pédopornographiques, les cyber-enquêteurs ont également découvert dans l'ordinateur du mis en cause des conversations avec des jeunes filles mineures au cours desquelles il tentait d'obtenir des photos d'elles nues.