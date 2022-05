Ardennes : un adolescent de 15 ans meurt dans un accident après un refus d'obtempérer

Il est le seul à ne pas avoir survécu. Dans la nuit de dimanche à lundi, cinq hommes, membres de la communauté des gens du voyage, ont eu un grave accident après avoir pris la fuite en voiture "à la vue des gendarmes". Les militaires venaient de les surprendre en pleine nuit dans un stade municipal de la commune des Ayvelles.

"Les gendarmes décident alors de suivre le véhicule" raconte le procureur, mais ils le perdent de vue après qu'il a bifurqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, "les militaires vont retrouver le véhicule déjà accidenté" et "n'ont pas assisté à l'accident". "Je ne peux pas parler d'une course poursuite", mais "d'un refus d’obtempérer, d'un véhicule qui prend la fuite", a insisté le procureur interrogé par l'AFP. L'un des passagers, âgé de "15 ans et demi", est décédé sur place. Deux autres ont été blessés