Argenteuil : une mère et ses deux enfants blessés lors d'un rodéo urbain

Trois personnes ont été blessées, jeudi soir, à Argenteuil (Val-d'Oise) suite à un rodéo urbain. Un individu circulant sur le trottoir avec un deux-roues a percuté une femme et ses deux enfants installés dans une poussette. Une enquête a été ouverte.

Nouvel accident lié à un rodéo urbain. Selon les informations de TF1/LCI, une mère et ses deux enfants ont été blessés, jeudi 15 février, par un individu circulant en deux-roues sur un trottoir. Les faits se sont déroulés à 16h45 dans la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise), au niveau du 155, avenue Maurice Utrillo. Selon les premiers éléments, un acrobate de 27 ans, fan de gymkhana, circulait sur le trottoir au guidon de son deux-roues et est venu percuter la femme et ses deux enfants installés dans une poussette.

La mère a été blessée au genou gauche et à l'épaule et les deux enfants, âgés de 1 et 2 ans, au visage. Ils ont tous les trois été transportés à l'hôpital d'Argenteuil sans pronostic vital engagé. Le commissariat local a ouvert une enquête.