Argenteuil : un homme abattu après avoir demandé aux auteurs d'un rodéo de faire moins de bruit

Un homme âgé de 33 ans a été tué par arme à feu dans la nuit de lundi à mardi à Argenteuil (Val-d'Oise). Il aurait été visé par l'un des auteurs d'un rodéo à qui il avait demandé de faire moins de bruit. Le tireur et son complice présumé ont pris la fuite et sont activement recherchés.

Il était environ 1h du matin dans la nuit de lundi 11 à mardi 12 mars quand les sapeurs-pompiers ont été appelés pour porter secours à une personne blessée par balle rue de Montigny à Argenteuil (Val-d'Oise).

À leur arrivée sur place quelques minutes plus tard aux côtés de la police, ces derniers ont pris en charge la victime. Malgré les soins prodigués, ils n'ont rien pu faire pour la sauver. À 2h du matin, le décès de cet homme de 33 ans était constaté.

Selon une source policière, la victime aurait été tuée parce qu'elle avait demandé, quelques minutes plus tôt, au tireur et à la personne qui l'accompagnait, de faire moins de bruit alors que ceux-ci s'adonnaient à un rodéo automobile. Le ton aurait rapidement monté entre les trois intervenants et la situation a dégénéré.

Arme d'épaule

Selon nos informations, une dispute aurait en effet éclaté peu après entre les trois personnes. L'un des auteurs du rodéo est allé alors chercher une arme d'épaule chez lui avant de faire feu à une reprise sur l'homme excédé par les nuisances.

Les deux auteurs du rodéo, parmi lesquels le tireur présumé, ont pris la fuite. Un périmètre de sécurité a été immédiatement mis en place autour du domicile de l'auteur présumé des coups de feu. Le Raid est intervenu pour établir s'il était retourné chez lui. Seul le père de ce dernier était présent. Une perquisition a eu lieu ce mardi matin.

La police judiciaire du Val-d'Oise est chargée des investigations. Contacté par TF1info ce matin, le procureur de la République de Pontoise, Pierre Sennes, se contente à ce stade de confirmer la survenue d'"un homicide par arme à feu la nuit dernière à Argenteuil".