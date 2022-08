Ariège : un motard se tue en essayant d'échapper aux gendarmes

Mais le motard refuse et préfère s'enfuir. "Il a alors été pris en chasse par les gendarmes, qui sont restés à distance, et en arrivant dans le village d'Engomer, à quelques kilomètres de Saint-Girons, il a pris une petite rue et a chuté", a expliqué le magistrat. Le jeune homme serait mort des suites de ses blessures. Selon La Dépêche, le motard était originaire de la région toulousaine.