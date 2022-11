Armes illégales : les Français invités à les remettre aux autorités lors d'une opération inédite

Pour aider les Français concernés dans cette démarche, les autorités ont mis en place une procédure administrative simplifiée au maximum et la garantie qu'il n'y aura aucune poursuite administrative ou judiciaire. Car le but de l'opération n'est pas naïve. Il ne s'agit pas de viser le grand banditisme, mais une population très loin de toute forme de délinquance, qui est peu informée et de bonne foi. Pour rappel, chaque année, 30.000 armes sont spontanément abandonnées à l'État par des particuliers.

La démarche est donc "inédite, simple et gratuite", comme la décrit le ministère de l'Intérieur sur son site. Les particuliers peuvent se rendre dans l'un des 300 sites ouverts en France. Soit avec une photo de l'arme pour permettre son enregistrement, soit avec l'arme en question pour en être dessaisi. Une collecte à domicile est aussi possible pour les habitants de Paris et sa petite couronne, afin d'éviter le port d'armes dans les transports en commun. La quasi-totalité de ces armes est vouée à la destruction, sauf si elles possèdent une valeur patrimoniale ou historique.