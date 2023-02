Armie Hammer accusé de viol : l’acteur sort du silence pour la première fois

Dans cette interview disponible en ligne, Hammer nie tout acte criminel répréhensible, mais admet avoir été émotionnellement abusif envers d'anciens partenaires. "Je suis ici pour assumer mes erreurs, assumer la responsabilité du fait que j'étais un trou, que j'étais égoïste, que j'ai utilisé les gens pour me faire me sentir mieux, et quand j'ai fini, je suis passé à autre chose", a déclaré l'homme de 36 ans.

L’acteur de The Social Network (2010) ou Call me by your name (2017) évoque une tentative de suicide : "J'ai nagé aussi loin que possible en espérant me noyer, être heurté par un bateau, ou me faire manger par un requin. Puis j’ai réalisé que mes enfants étaient encore sur le rivage, et que je ne pouvais pas faire ça."