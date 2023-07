Arnaque au (faux) tueur à gages : quelle est cette nouvelle escroquerie sur Internet ?

Avant toute chose, signalez le message frauduleux à Signal Spam, et la tentative d’extorsion sur la plateforme dédiée du ministère de l’Intérieur (Pharos) : Internet-signalement.gouv.fr. En revanche, pour ceux qui auraient déjà payé, vous êtes victime d’extorsion, au sens de l’article 312-1 du code pénal : délit passible de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende. Dans ces cas-là, conservez les preuves comme les messages et justificatifs de paiement qui pourront vous servir à déclarer cette tentative d’extorsion aux autorités. Et bien sûr, contactez votre banque pour essayer de faire annuler la transaction.

Ensuite, déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ou par écrit au procureur de la République du tribunal judiciaire dont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en votre possession. Vous pouvez être accompagné gratuitement dans cette démarche par l’association France Victimes au 116 006 (appel et service gratuits), qui opère le numéro d’aide aux victimes du ministère de la Justice. Service ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h.