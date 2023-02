"Arnaque au président" : huit interpellations après une escroquerie record de 38 millions d'euros

Le préjudice est estimé à 38 millions d'euros. Un record. Huit hommes, soupçonnés d'être impliqués dans une "arnaque au président" commise en décembre 2021 aux dépens d'un promoteur immobilier parisien, ont été interpellés entre juin 2022 et janvier 2023, annonce ce vendredi le parquet de Paris, confirmant des sources proches de l'enquête.

Parmi eux, six auraient participé au blanchiment de l'escroquerie, et ont été interpellés en région parisienne en juin 2022 et janvier dernier, dont deux sur demande des autorités portugaises. Elles ont été laissées libres sans poursuites à ce stade. Les deux autres ont été arrêtés en Israël en juillet 2022, dans le cadre d'une enquête ouverte par la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Aucune demande d'extradition n'a été formulée jusqu'ici, d'après une source proche du dossier. Au total, 3,9 millions d'avoirs criminels, dont 700.000 euros en cryptomonnaies, ont été saisis.