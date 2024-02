Arnaque aux travaux de rénovation : plusieurs personnes interpellées et 800.000 euros saisis à Marseille

Mi-janvier, plusieurs personnes ont été interpellées pour "pratiques commerciales trompeuses". Elles sont soupçonnées d'avoir utilisé des procédés trompeurs pour amener les propriétaires de maison à effectuer des travaux de rénovation. Les bénéfices des fraudeurs ont été estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Le processus était bien rôdé. Courant janvier, à la suite de plusieurs plaintes de propriétaires de maisons, le parquet de Marseille a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour "pratiques commerciales trompeuses en bande organisée, non-respect des règles de la vente à domicile et blanchiment". Elle vise "les responsables de deux sociétés spécialisées dans les travaux de rénovation de maisons individuelles", a indiqué le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

"Dans le cadre de cette enquête, plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue le 17 janvier. Les mis en cause étaient notamment soupçonnés d’avoir utilisé des procédés trompeurs pour amener les propriétaires de maison à contracter des travaux de rénovation", a-t-il encore déclaré, sans donner le nombre exact d'interpellations. Au cours des perquisitions, près de 800.000 euros d’avoirs criminels ont été saisis sur les comptes bancaires des personnes physiques et morales soupçonnées ainsi que quatre véhicules automobiles.

Modus operandi des arnaqueurs présumés

Selon les détails donnés par le magistrat, les propriétaires étaient démarchés par des commerciaux de ces sociétés frauduleuses qui prétextaient l’entrée en vigueur de nouvelles normes et la mise à jour d’un fichier national des maisons de plus de 10 ans, en réalité inexistants. Ils proposaient aux consommateurs, souvent âgés et vulnérables, d’effectuer gratuitement un contrôle de leur habitation, à l’issue duquel ils annonçaient l’urgence de travaux censés préserver l’intégrité du bâtiment.

Afin de convaincre la personne de signer un bon de commande pour des travaux, les commerciaux, avec l’accord de leur patron, leur accordaient un prix préférentiel contre le versement immédiat d’un paiement ou la signature d’une autorisation de prélèvement. Privés de leur droit de rétractation par la signature d’une renonciation en contrepartie de la remise consentie, les consommateurs engageaient en moyenne la somme de 8000 euros. Certains ont même versé plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Les mis en cause remis en liberté...

À l’issue de leur garde à vue, "les mis en cause ont été remis en liberté, l’enquête se poursuivant", fait savoir le procureur. "Les consommateurs qui estiment avoir été victimes de pratiques similaires ont la possibilité de faire un signalement sur la plateforme SignalConso", ajoute-t-il.

Pour se prémunir de potentiels agissements frauduleux, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) conseille notamment aux consommateurs démarchés de ne rien signer le jour même et de prendre l’avis d’autres professionnels du secteur. Par ailleurs, lorsque la vente est réalisée au domicile du consommateur, il est interdit au professionnel de recevoir un paiement avant un délai de réflexion de sept jours. Les conseils de la DGCCRF sont accessibles à travers ses fiches pratiques "Travaux à domicile" et "Conseils pour réussir la rénovation énergétique de son logement".