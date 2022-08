Arnaque, marabout, et Kylian Mbappé… L'incroyable affaire Paul Pogba

"Salut à tous, ici Mathias Pogba, je vous fais l'annonce que bientôt, je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la seconde femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère". Voici les premiers mots du message que lit Mathias Pogba à ses milliers de followers sur les réseaux sociaux. Assis derrière un bureau, feuille blanche A4 entre les mains, le frère de la star mondiale évoque ensuite les "déboires" de son frère à cause de "sa blessure" et "son documentaire catastrophique".

Et alors que Paul Pogba essaie de se remettre pour participer à la Coupe du monde de football, son aîné estime que le "public", "les fans", "L'équipe de France", "La Juventus", ou encore "les coéquipiers" de son frère "ont le droit de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public" et "s'il mérite sa place dans l'Équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du monde". Mathias Pogba promet aussi des révélations sur Rafaela Pimenta, dont il met en cause "l'intégrité", "le professionnalisme" et la "loyauté".

"Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian MBappé, la star du football mondiale", glisse ensuite Mathias Pogba assurant avoir "des éléments et de nombreux témoignages confirmant" ses "propos". "Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit", conclut-il promettant que "tout ça" allait "être révélé en temps et en heure".