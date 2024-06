Les brouteurs, des escrocs en ligne, tentent d’obtenir de l’argent ou des données personnelles en s’inventant des identités. Arnaque aux sentiments ou chantage à la convocation judiciaire sont des méthodes prisées des brouteurs. Quelques réflexes permettent de les repérer et d’éviter le pire si vous en avez été victime.

On les appelle les "brouteurs". Leur nom vient de l’argot ivoirien, qui fait référence au mouton qui se nourrit d’herbe sans effort. Ces escrocs se sont fait une spécialité d’arnaquer à distance par la séduction, mais aussi par la menace et le chantage. Comme souvent dans ce type de fraude, ils misent sur le fait que la victime n’osera pas se faire connaître, par honte d’avoir été trompée. Il est pourtant nécessaire de signaler ces abus, pour éviter qu’ils n’aillent trop loin et que d’autres personnes en soient victimes.

Comment opèrent les brouteurs ?

Les techniques des brouteurs peuvent varier. Mais l’une des plus en vogue est l’arnaque aux sentiments. Le brouteur crée un faux profil sur un réseau social ou un site de rencontre. Il s’agit bien sûr de photos de séduisants hommes ou femmes qui n’ont rien à voir avec l’escroc. Ayant ainsi appâté une personne, le brouteur va, au bout d’un moment, expliquer avoir besoin d’argent, par exemple pour rejoindre sa victime. Une variante est d’utiliser ces profils pour obtenir des données personnelles afin de dérober des fonds, ou des images intimes dans le but de faire chanter la victime. Selon le site gouvernemental de prévention des risques numériques Cybermalveillance.gouv, le nombre d’escroqueries aux sentiments recensées a presque doublé (91 %) entre 2022 et 2023.

Une autre technique, apparue en 2021 et désormais très répandue, est l’arnaque à la fausse convocation judiciaire. Généralement, il y est inscrit que vous êtes l’objet d’une enquête ou d’une mise en examen pour des faits de nature pédopornographique. Le brouteur se fait passer pour un policier, à grand renfort de logos officiels et de titres ronflants, et finit par proposer de régler une amende. Cette technique vise à provoquer une telle inquiétude chez la victime qu’elle en oubliera toute prudence.

Comment reconnaître les brouteurs ?

Concernant l’arnaque aux sentiments, certains éléments permettent de reconnaître un brouteur, à commencer par des réponses incohérentes. N’hésitez donc pas à multiplier les questions. Le brouteur promet de rencontrer sa victime, mais finit toujours par trouver une excuse au dernier moment. En cas de doute, une recherche inversée à partir des photos du compte peut permettre d’identifier une arnaque. N’hésitez pas non plus à en parler à vos proches. Souvent, le brouteur tente d’isoler socialement sa victime pour mieux la contrôler.

Dans les cas d’escroquerie à la fausse convocation, plusieurs indices peuvent être relevés. D’une part, les adresses utilisées par les vraies forces de l’ordre se terminent forcément par @interieur.gouv.fr. De nombreuses fautes d’orthographe doivent alerter. Surtout, ces messages sont volontairement anxiogènes. Ils insistent sur l’urgence d’une réponse ou sur le fait que les accusations seront communiquées à vos proches, aux médias… Ces messages usurpent généralement les identités de véritables policiers, trouvées sur des sites officiels.

Que faire si on est victime d’une escroquerie en ligne ?

Il est impératif de ne jamais envoyer d’argent ou de photos intimes à une personne que vous n’avez jamais véritablement rencontrée. Dans le cas d’un brouteur se faisant passer pour un policier, ne cliquez sur aucun lien et ne répondez pas.

Si néanmoins vous avez déjà été plus loin, le premier réflexe doit être de cesser toute communication, même face aux menaces. Une réaction humaine est de supprimer toutes les traces de ces échanges, mais il faut au contraire les conserver pour constituer un dossier. Déposez plainte rapidement et informez le site ou réseau utilisé. Si vous avez communiqué des informations bancaires ou ordonné des virements, contactez votre banque pour faire opposition ou changer vos accès. Certaines banques remboursent leurs clients en cas d’escroquerie de ce type. Changer tous vos mots de passe est aussi un réflexe à avoir.