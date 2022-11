Arnaques au compte personnel de formation : plus de 400 enquêtes ouvertes en France

Les comptes personnels de formation (CPF) attirent toujours les escrocs. Le CPF, qui existe depuis le 1er janvier 2019, permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros et non plus en heures, via une plateforme en ligne. En près de trois ans, cinq millions de personnes ont été formées pour un coût total de sept milliards d'euros, selon la Caisse des dépôts (CDC) chargée de rémunérer les organismes de formation. Le compte est abondé de 500 euros chaque année, avec un plafond à 5000 euros.

Cette initiative est aussi devenue un terrain de jeu pour les malfaiteurs : coquilles vides se faisant passer pour des sociétés de formation pour siphonner l'argent public, formations surfacturées, démarchage agressif, usurpation d'identité... Les soupçons de fraude se multiplient. D'après nos confrères de RTL, 440 enquêtes ont été ouvertes pour escroquerie, selon un décompte du Service central de renseignement criminel (SCRC) de la gendarmerie.