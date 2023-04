Gendarme du GIGN tué en Guyane : deux nouveaux suspects arrêtés

L'auteur présumé du meurtre, âgé de 20 ans et de nationalité brésilienne, a été interpellé le 8 avril, toujours à Dorlin, où il s'était rendu deux semaines après le décès du gendarme. Présenté le 13 avril à un juge d'instruction de la JIRS de Fort-de-France, l'individu a été mis en examen pour "homicide volontaire en bande organisée" et "association de malfaiteurs". Il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. De nouvelles interpellations sont à prévoir. "On recherche toute la bande armée", a indiqué le général Jean-Christophe Sintive, affirmant savoir "combien il en reste".