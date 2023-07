Ary Abittan n'est plus mis en examen dans l'enquête qui le vise pour viol

Interpellé le 31 octobre 2021 à son domicile parisien, Ary Abittan avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de 48 heures de garde à vue. La veille, dans la soirée, une jeune femme de 23 ans avec qui il entretenait une relation intime avait porté plainte contre lui pour viol. Cette dernière avait alors décrit "des faits relevant d'une pratique sexuelle dégradante et non consentie".

La plainte "précise et circonstanciée" déposée "dans les heures qui ont suivi", a contribué à rendre "vraisemblable" qu'Ary Abittan ait pu "commettre les faits de viol", ont indiqué les juges. Des lésions vaginales et anales médicalement constatées, des messages adressés par la plaignante à ses amies, du sang sur la serviette de bain saisie au domicile d'Ary Abittan avaient aussi pesé dans la décision de le mettre en examen. Mais depuis, d'autres éléments ont été "de nature à affaiblir la valeur probatoire des indices initialement retenus", estiment les juges. Elles ajoutent également qu'il n'est "pas possible de conclure que les lésions traumatiques et saignements" de la plaignante "résultent d'un acte de pénétration sexuelle non consenti", car les deux ont raconté avoir eu un premier rapport sexuel consenti, et que les saignements "préexistaient, au moins pour partie, au second rapport litigieux".